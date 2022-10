Fórmula 1: “Não haverá hierarquia” entre os pilotos da Alpine | AutoSport

Após a saída de Fernando Alonso, Esteban Ocon e Pierre Gasly vão ser companheiros de equipa na Alpine em 2023 e formar uma dupla francesa a competir pelo construtor do mesmo país. Com Ocon prestes a terminar a segunda época na equipa, poderia pensar-se que com a saída do experiente Alonso, ficasse com um papel de piloto “número 1”. No entanto, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, negou qualquer hierarquia dentro da estrutura.

“Não haverá hierarquia. Hoje não há nenhuma com Alonso e Ocon”, disse Rossi. O responsável da Alpine também não está preocupado com a relação tensa que tem sido apontada aos dois pilotos franceses, que se conhecem desde o karting. “Quando eles se viram, sentimos que se conheciam há 20 anos. Tenho a impressão que eles disseram um ao outro que há uma oportunidade. Agora estão maduros, espero eu. Querem fazer algo de belo juntos. Podem fazer o que quiserem aos 15 anos, mas aos 26 é altura de se tornarem sérios. É potencialmente um dos seus últimos grandes contratos porque agora as carreiras começam cedo. Aos 26 anos, a menos que seja um excelente campeão, chegamos à área ‘progrediu ou não’. Estou a contar com eles para mostrar que aprenderam”.

O responsável salientou que a equipa não procurava um piloto francês, procurava sim, um piloto com bons desempenhos e que Gasly preencheu os requisitos que procuravam.