Fórmula 1: Não há piloto nº 1 nem nº2 na McLaren, esclarece Lando Norris | AutoSport

A dupla Lando Norris e Daniel Ricciardo vai desfazer-se no final desta temporadas, continuando o britânico na McLaren mas como um novo companheiro de equipa, o jovem de quem muito se espera, Oscar Piastri. Nas quase duas épocas que trabalham juntos na equipa de Woking, Norris tem superado constantemente os resultados de Ricciardo, mas até agora foi o australiano que conquistou a única vitória para a equipa desde o GP do Brasil de 2012.

Em declarações à publicação Motorsport-Magazin, Lando Norris rejeitou a ideia que há um piloto nº1 e um piloto nº 2 dentro da McLaren, ou seja, que existe um piloto mais beneficiado do que o outro.

“Esta discussão é sobrevalorizada.Ouço demasiadas vezes esta conversa do tipo ‘só se preocupam com este piloto e não se preocupam com o outro piloto’. Não é só connosco, é em todas as equipas”, afirmou Norris. “Adoro quando as pessoas pensam que sabem do que estão a falar, quando na realidade não fazem ideia. Por vezes, a realidade é o oposto. Antes de cada corrida temos uma reunião onde analisamos como podemos trabalhar juntos como uma equipa. Trata-se de como não trabalhamos como número um e número dois. Daniel pode ajudar-me em certas situações e eu posso ajudá-lo por vezes. Temos essa discussão todos os fins de semana”.

Norris esclareceu ainda que mesmo após a confirmação da saída de Ricciardo no final do ano, o australiano continua a ter acesso aos novos componentes que são montados nos carros, continuando a equipa a trabalhar para os dois pilotos da mesma forma. “Não há prioridades. Recebo uma nova peça num fim de semana e depois Daniel recebe no fim de semana seguinte. É completamente justo. Talvez as outras equipas trabalhem de forma diferente, mas no que nos diz respeito, não é de todo esse o caso”, concluiu o piloto da McLaren.