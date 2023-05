Fórmula 1: Não há dados que sustentem queixas de menos ultrapassagens, diz Dan Fallows | AutoSport

A temporada de 2023 da Fórmula 1 ainda só passou por circuitos citadinos e com o cancelamento do Grande Prémio de Emilia-Romagna assim vai continuar no Mónaco, até rumar ao Circuito Barcelona-Catalunha. Alguns pilotos queixaram-se da falta de ultrapassagens nas corridas já realizadas, afirmando ser mais difícil ultrapassar os adversários, no entanto, o diretor técnico da Aston Martin Dan Fallows diz não haver dados que sustentem esta afirmação.

“Ouvi o que se tem dito, mas até agora não vi quaisquer dados que digam que é mais difícil ultrapassar”, disse Fallows. “Os pilotos têm as suas próprias opiniões, mas vimos pilotos a utilizar os carros com especificações ligeiramente diferentes umas das outras, o que claramente faz a diferença”.

O responsável da Aston Martin explica que “haverá sempre alguns [circuitos] que são mais fáceis de ultrapassar e outros que não o são”.

Na antevisão do GP de Miami, a maioria dos pilotos consideram que a FIA estava a ir na “direção errada” ao encurtar as zonas de DRS e que mantendo inalteradas ajudariam as suas manobras e tornariam as corridas menos monótonas.