Fórmula 1: Não é certo que mercedes troque motor de Hamilton | AutoSport

A Mercedes necessitou de trocar de unidade motriz no carro de Valtteri Bottas e escolheu a pista de Monza para o fazer. Correu bem, já que o piloto partiu de último na corrida e terminou em 3º. O mesmo estaria planeado para Lewis Hamilton, pelo menos os primeiros indícios apontavam para isso, no entanto Toto Wolff afirmou agora que talvez não seja preciso. “Não é uma necessidade absoluta, porque ainda estamos a funcionar muito confortavelmente com esta unidade motriz. É uma decisão que pode ser tomada em qualquer altura mas, de momento, não sentimos que seja necessária. Será que isso significa que não vamos precisar de uma quarta? Não, não significa. Veremos como as próximas corridas se desenrolarão”.

O principal adversário de Hamilton no campeonato, Max Verstappen deverá também, trocar de unidade motriz ainda antes do final do ano, sendo penalizado, como Bottas o foi, quando isso acontecer.