Fórmula 1: Mudança de planos na Honda | AutoSport

A Honda fez inversão de marcha e depois de ter ajudado Max Verstappen a vencer o título mundial de pilotos, querem manter-se como fornecedores de unidades motrizes da Red Bull e AlphaTauri até 2025, podendo ser importante para a nova divisão de motores da Red Bull em 2026.

Segundo Helmut Marko, “os motores serão fabricados no Japão até 2025, não lhes tocaremos de todo. Isso significa que os direitos e todas estas coisas permanecerão com os japoneses, o que é importante para 2026, porque nos torna novos fabricantes”. Ou seja, a aquisição da propriedade intelectual das unidades motrizes pela REd Bull não chegou a ocorrer, por isso continuarão a ser fabricados pela Honda até 2025, ao contrário do que tinha adiantado Christian Horner na semana passada, inclusivamente afirmando que os motores teriam a insígnia Red Bull.

Em entrevista à publicação Autorevue, Marko sugeriu que a conquista de Max Verstappen encorajou a Honda a manter-se próxima da F1, ao contrário do que haviam determinado.

“No decurso dos nossos êxitos cada vez maiores, uma certa reformulação teve lugar entre os japoneses. E também que poderiam, naturalmente, utilizar os conhecimentos da bateria para a sua fase de electrificação. Estava inicialmente planeado que eles só fabricariam os nossos motores para 2022. Agora foi decidido que isto iria continuar até 2025, o que é, naturalmente, uma enorme vantagem para nós. Isto significa que só temos de fazer pequenos ajustes e calibrações”.

A Red Bull vai contar com Masashi Yamamoto já em 2022, como demos conta anteriormente, que aceitou o desafio da Red Bull e será consultor da divisão de unidades motrizes em Milton Keynes.