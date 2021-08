Fórmula 1: Motores de Verstappen e Perez são irreparáveis | AutoSport

A Honda confirmou que tanto Max Verstappen como Sergio Perez perderam o segundo dos seus três motores disponíveis, como resultado de danos irreparáveis. A causa dos danos no motor do carro de Max Verstappen tem origem no acidente com Lewis Hamilton em Silverstone, enquanto o de Sergio Perez da batida sofrida na primeira curva no GP da Hungria.

É provável existirem penalizações para ambos os pilotos até ao fim da época, por excederem o número mínimo de unidades motrizes por ano.