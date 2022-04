Fórmula 1: Motor produzido pela Red Bull Powertrains no banco de ensaios ainda este ano | AutoSport

A Red Bull apostou na produção da sua própria unidade motriz depois do anúncio da saída da Honda da Fórmula 1. Ainda que os motores sejam já designados por Red Bull Powertrains (RBPT), até 2025 a tecnologia utilizada ainda é da Honda e as unidades deste ano ainda são produzidas no Japão. Mas isso vai mudar. A Red Bull pretende mudar de infraestruturas da RBPT no próximo mês e, como todos os prazos estão a ser cumpridos dentro do planeado, Christian Horner pretende começar os ensaios das suas próprias unidades motrizes produzidas no final deste ano.

“Quanto à nossa própria preparação, estamos dentro dos prazos”, disse Horner ao F1.com “Mudamos para as nossas novas instalações em maio e o primeiro motor Red Bull estará no dinamómetro até ao final do ano. Estamos a fazer grandes progressos, são tempos emocionantes, é um projeto superexcitante”.

No final de abril de 2021, a Red Bull anunciou a contratação de Ben Hodgkinson para a função de diretor técnico da RBPT, depois de ter trabalhado na Mercedes High Performance Powertrains (MHPP) durante 20 anos, podendo começar a trabalhar na nova divisão da Red Bull Red Bull Powertrains a partir de 24 de maio de 2022. Este anúncio seguiu-se a outros nomes de vários funcionários da Mercedes que a Red Bull “roubou”, como por exemplo Steve Blewett. “Temos atraído alguns talentos fenomenais de todas as áreas da indústria. Sim, é um novo capítulo, mas 2026, embora pareça muito distante, está na verdade muito mais perto do que pensamos”, afirmou Horner.