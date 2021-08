Fórmula 1: Motor do McLaren de Norris pode ser utilizado | AutoSport

A McLaren acredita que o motor utilizado no monolugar de Lando Norris em Spa até ao acidente da qualificação, pode ser salvo e ser novamente utilizado. No fim de semana, a equipa fez uma primeira inspeção e o motor não apresentava danos que obrigue a uma substituição. Por precaução, a equipa utilizou o motor número 2.

“Fizemos a inspeção no sábado à noite e penso que também, graças ao ângulo de impacto que Lando teve, a estrutura monocoque ainda estava em boas condições para que pudéssemos reutilizá-la, porque essa era a primeira preocupação. Ficou bastante claro que a caixa de velocidades tinha de ser substituída, pelo que tivemos de aceitar a penalização de cinco lugares e, obviamente, a unidade de potência foi inspecionada em pormenor assim que saiu do carro. A unidade motriz número três parece estar basicamente bem. Há ainda mais verificações que precisam de ser feitas, por isso, como precaução, voltamos à unidade número dois para a corrida, com a intenção de reutilizar a unidade número três em futuras corridas”, confirmou Andreas Seidl.