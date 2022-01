Fórmula 1: Motor da Red Bull com desempenho inferior a 2021 | AutoSport

A unidade motriz da Honda, rebatizada Red Bull, para a nova época ainda não apresenta o nível de desempenho da última época, segundo as declarações de Helmut Marko.

Outros construtores explicaram que tiveram uma quebra de potência nas suas unidades motrizes resultantes da combustão do novo combustível E10. Nos casos da Ferrari e Alpine, os dois construtores que apresentaram esse problema, a questão parece ter sido resolvida.

“A Honda está a trabalhar arduamente na adaptação”, Helmut Marko é citado pela Auto Motor und Sport. “O que ouço é positivo, mas o desempenho ainda não é o mesmo que em 2021. Em geral, teremos de esperar para ver como está em set up de corrida”.

A Honda retirou-se oficialmente da Fórmula 1, mas o fabricante japonês ainda está a construir as unidades motrizes de 2022 à medida que a lenta transição para a entrega completa à nova divisão de motores da Red Bull continua. Os laços entre Honda e Red Bull continuarão até 2025.