Fórmula 1: Motor da Alpine tinha um défice de 35cv | AutoSport

A Alpine, assim como a maior parte das equipas, parece viver dias de um otimismo cauteloso com o carro que está quase pronto para 2022, depois de sinais muito encorajadores em 2021, afirmou Marcin Budkowski. O responsável da Alpine, citado pelo Motorsport.com, afirmou que a equipa teve bons resultados em 2021 com um pacote que tinha várias limitações, sendo um bom incentivo para o que esperam da nova época.

“Dado que temos tido o mesmo motor praticamente nos últimos três anos, o chassis e a caixa de velocidades congelados por razões estratégicas para investir os nossos recursos noutros sítios, na realidade, fizemos bastante com a plataforma que tínhamos”, disse Budkowski. “Tanto em pista como em termos de desenvolvimento das áreas que podíamos, por isso é muito encorajador para a próxima época. Agora sabemos os nossos números, mas não conhecemos os números das outras equipas”.

Após anos com o motor Renault congelado, a unidade motriz francesa tinha um défice de cerca de 35 cv para as restantes e por isso, foi construído em Viry-Châtillon uma nova unidade motriz para 2022. Segundo o Auto Motor und Sport, os resultados no banco de testes têm dado boas indicações para a equipa. Alpine está cautelosamente otimista em relação à nova temporada, já que terminaram no quinto posto, com um défice em relação a outros construtores. “Isso significa que melhoramos em todas as outras áreas. E isso pode ajudar-nos na próxima época”, disse o diretor técnico Marcin Budkowski.