Fórmula 1: Monolugar de 2022 pode não ter passado no teste de colisão | AutoSport

A edição italiana do Motorsport.com dá conta hoje, que o RB18, o monolugar de 2022 da equipa de Milton Keynes pode não ter passado no teste de colisão da FIA e ainda não foi homologado.

Em Cranfield, onde são realizados os testes dinâmicos, a Red Bull terá registado uma falha na dianteira do monolugar, obrigando a rever a capacidade de absorção de energia do nariz e do chassis. No entanto, a mesma publicação avança que a notícia não parece ter preocupado a equipa, já que Newey pode ter optado por uma solução extrema e diferente do protótipo apresentado pela Fórmula 1, com o nariz do carro mais flexível e uma dianteira mais curta.

Talvez tenha sido por isso que falharam no teste de colisão, colocando alguma pressão em termos de tempo para ter o monolugar pronto para os testes de Barcelona, depois de refazerem a frente do RB18.