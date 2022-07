Fórmula 1, Mike Krack: Vettel “será um dos arquitetos” do futuro sucesso da Aston Martin | AutoSport

O anúncio do final de carreira de Sebastian Vettel deixará um lugar vago na Aston Martin, estrutura que procura lutar por títulos a médio prazo e que vem fazendo uma série de investimentos para que isso aconteça. Na opinião do responsável da equipa, Mike Krack, Sebastian Vettel será um dos responsáveis pelo sucesso que a equipa virá a ter.

“Sebastian é um piloto soberbo – rápido, inteligente e estratégico – e, claro, vamos sentir falta dessas qualidades. Contudo, todos nós aprendemos com ele, e o conhecimento que adquirimos ao trabalhar com ele continuará a beneficiar a nossa equipa muito depois da sua partida. A Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team é um grande projeto, com potencial ilimitado, e o trabalho de base que Sebastian fez no ano passado, e que ainda está a fazer este ano, é crucial. Quando nos tornarmos plenamente competitivos – e seremos – um dos arquitetos desse futuro sucesso será Sebastian, e estaremos sempre gratos por isso”, assegurou Krack no comunicado da equipa.

Recordamos que Vettel foi por quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1 e encontra-se em terceiro lugar na lista dos pilotos com mais vitórias em Grandes Prémios, com 53 vitórias, apenas atrás de Lewis Hamilton (103) e Michael Schumacher (91).