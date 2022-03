Fórmula 1, Mike Krack: “um tetracampeão não quer lutar pelo 8º, 12º ou 15º lugar” | AutoSport

Mike Krack foi o escolhido pelos responsáveis da Aston Martin para substituir Otmar Szafnauer aos comandos da equipa de Fórmula 1.

O luxemburguês conhece bem um dos pilotos da equipa, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Desde 2006 e dos tempos da BMW-Sauber, “quando ele fez suas primeiras voltas connosco em Istambul no terceiro carro, eu era o engenheiro de corrida. Acabamos de falar sobre isso recentemente, há uma ligação especial entre nós”, explicou Krack, citado pelo Auto Motor und Sport.

O agora chefe de equipa da Aston Martin, que trabalhou na Fórmula 3, DTM e WEC antes do regresso à Fórmula 1, sabe bem que não bastará uma “ligação especial” com Vettel para manter o piloto alemão na equipa depois de terminar o contrato no final deste ano. Ainda não é claro se o piloto quer continuar na Fórmula 1 e para o chefe de equipa “um tetracampeão não quer lutar pelo 8º, 12º ou 15º lugar. Temos de lhe dar um bom carro e provar que temos uma estrutura de trabalho. Sebastian é um tipo inteligente. Não basta analisar o desempenho atual, mas sim o potencial. Se lhe dermos o pacote certo, tenho certeza de que podemos mantê-lo por mais tempo”, acrescentando que “ainda não falei com ele sobre isso.”

A Aston Martin tem grande esperanças de que o AMR22 seja um passo em frente depois de no ano passado ter apenas o sétimo carro mais rápido do pelotão. Explica Krack que “os novos regulamentos dão-nos algumas oportunidades e combinado com um piloto como Seb [Vettel], isso pode ser bom”. Mas o responsável da equipa sabe que “é importante para os bons pilotos sentirem o apoio da equipa. É particularmente importante que lhes seja explicado de forma honesta e transparente onde estamos e o que queremos”.

Conseguimos perceber, através das declarações de Mike Krack, que Sebastian Vettel continua a ser de extrema importância para a Aston Martin, como foi durante o tempo que Otmar Szafnauer liderou a estrutura. Mas a equipa tem mesmo de voltar à luta por posições cimeiras, não só para manter o piloto alemão interessado, também para atestar a qualidade do projeto de Lawrence Stroll e dos restantes investidores.