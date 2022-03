Fórmula 1: Mike Krack não pretende “virar tudo de pernas para o ar” na Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin sofreu várias mudanças na gestão de topo nos últimos tempos. Martin Whitmarsh tornou-se CEO do grupo; Dan Fallows, antigo responsável do departamento de aerodinâmica da Red Bull, vai iniciar funções como novo diretor técnico e Mike Krack substituiu Otmar Szafnauer que saiu para a Alpine, como chefe de equipa.

Na primeira grande entrevista desde que assumiu a nova função na Aston Martin, Krack sublinhou que quer evoluir a equipa e não “virar tudo de pernas para o ar”.

“É preciso primeiro chegar e compreender como esta equipa está a trabalhar”, disse Krack. “Não devemos esquecer que esta é uma grande equipa. Durante todos estes anos, superou sempre as suas expectativas, e é importante descobrir onde estão os pontos fortes da equipa e onde podemos torná-la mais forte, onde podemos melhorar algumas das suas fraquezas. (…) Penso que seria uma tolice chegar no primeiro dia e tentar virar tudo de pernas para o ar e reorganizar a equipa”.

Krack explicou ainda que “com a marca Aston Martin, penso que temos todos os ingredientes de que precisamos para ser bem sucedidos” na Fórmula 1.

Recordamos que em fevereiro, Andrew Green, responsável técnico da Aston Martin, afirmou que a equipa britânica quer explorar a possibilidade de construir a sua própria unidade motriz. “Penso que, olhando para as nossas ambições, estamos definitivamente a explorar o fornecimento de unidades motrizes a longo prazo”, disse Green depois do evento de apresentação do AMR22, o carro da equipa para a nova época de Fórmula 1, e citado pela publicação PlanetF1. “2026 será o ano como um novo regulamento da unidade motriz e penso que, como equipa, gostaríamos de estar envolvidos. Temos agora a Aramco envolvida como patrocinadora e penso que as conversações vão seguir-se nos próximos anos, veremos. Tenho a certeza de que vamos olhar para o assunto com grande detalhe e compreender se existe um benefício em avançarmos nessa direção”.