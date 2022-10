Fórmula 1: Mike Krack mantém cautela apesar de recuperação da Aston Martin | AutoSport

No campeonato de construtores, dentro do grupo de equipas que ocupam a segunda metade da tabela classificativa, a Aston Martin foi a estrutura que mais pontos somou desde o Grande Prémio de França. A recuperação da equipa de Silverstone tem sido notória e à entrada da jornada asiática do mundial de Fórmula 1 passaram duas rivais, a Haas e AlphaTauri e têm a Alfa Romeo, que está num momentos menos bom da época, como alvo, que é como quem diz, o sexto lugar do campeonato. Ainda assim, Mike Krack, chefe de equipa, mantém algumas cautelas.

“A confiança não é tudo, também é preciso um carro rápido”, disse Mike Krack sobre a recuperação da Aston Martin no campeonato de construtores. No entanto, afirma ser necessário permanecerem “realistas”, porque em Suzuka também beneficiaram das condições e circunstâncias da corrida.

Sobre o que podem alcançar ainda nos quatro restantes Grandes Prémios, que engloba uma Sprint em Interlagos, há “uma hipótese” de conquistar o sexto lugar se somarem pontos de forma consistente, deixando o aviso que “a situação pode mudar rapidamente”, em relação aos adversários da Haas e AlphaTauri.

Ambas as equipas estão agora a onze pontos de desvantagem da Aston Martin, não sendo uma diferença confortável e a Alfa Romeo está sete pontos à frente. É ainda possível, em quatro rondas que ainda restam, ganhar ou perder posições entre estas equipas, estando a Williams muito afastada desta luta.