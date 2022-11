Fórmula 1, Mike Krack e a multa da FIA: “Chegamos a um acordo, mas não a nosso favor” | AutoSport

Quando surgiram os primeiros rumores sobre a possibilidade da Aston Martin não ter cumprido o limite orçamental de 2021 definido no regulamento financeiro – o que depois se veio a verificar que a equipa cumpriu, mas cometeu uma infração processual na submissão para análise – Mike Krack mostrou-se muito surpreso pela equipa ter sido ligada a essa polémica, visto que não considerava que a estrutura tivesse “feito nada substancialmente errado”. Agora, com a equipa e a FIA a chegarem a acordo sobre a aplicação de uma coima de 450 mil dólares pela infração processual, depois da entidade federativa ter identificado 12 pontos onde a Aston Martin errou no procedimento, o chefe de equipa justifica as inconsistências com a complexidade do regulamento e das diferentes “leituras” que podem ser feitas.

“As regras são realmente um problema”, afirmou Mike Krack. “E isto [a infração] é sobre como interpretamos os regulamentos? E houve pontos em que vimos de uma maneira, mas no final a FIA analisou de forma diferente”.

O chefe de equipa da Aston Martin explicou que a sua equipa e a FIA discutiram os 12 pontos identificados, “mas não chegamos a um acordo, ou digamos que chegamos a um acordo, mas não a nosso favor. E então tivemos que admitir que teríamos que fazer as coisas de forma diferente no futuro”.

Krack concluiu afirmando que “temos de fazer melhor no futuro, temos que cumprir”, garantindo ainda que não haverá mais problemas com o regulamento financeiro por parte da sua equipa.