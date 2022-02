Fórmula 1, Mike Elliott: novo regulamento técnico é como fazer “reset” | AutoSport

As alterações ao regulamento técnico para 2022, cuja introdução foi adiada por um ano devido à pandemia da COVID-19, representam uma mudança fundamental nas regras de conceção e uma das maiores alterações regulamentares a que o desporto já assistiu.

“Do lado do chassis, as mudanças são enormes”, disse Mike Elliott, o diretor técnico da Mercedes. “Penso que há três aspetos: primeiro, a forma como os regulamentos foram desenhados é muito diferente, particularmente para a aerodinâmica, e isso tem um grande impacto. Segundo, o que estão a tentar alcançar com a aerodinâmica significa que os carros têm uma forma fundamentalmente diferente. Em terceiro lugar, esta é a primeira vez que tentamos uma mudança tão grande sob um limite orçamental”.

O volante foi o único elemento que o novo carro recebeu do seu predecessor, por isso o desafio foi enorme para os engenheiros da Mercedes. “Os engenheiros adoram um desafio e, portanto, é uma oportunidade fantástica de fazer algo novo. No mundo aerodinâmico, normalmente construímos pequenas peças, mas com tão grandes mudanças no regulamento, os ganhos vêm de grandes peças o que é bastante satisfatório”, explicou Elliott. “Isto é um reset. Todas as equipas começaram do zero com o modelo fornecido pela F1 e não se consegue transferir os benefícios ou resolver os problemas do carro do ano passado, pelo que todos começaram esta viagem ao mesmo nível”.

Uma diferença marcante nos carros de 2022 serão as novas rodas de 18 polegadas, em substituição das jantes anteriores de 13 polegadas. O seu impacto em corrida ainda não conhecemos, mas segundo o engenheiro da Mercedes, os primeiros sinais são positivos.

“O que vimos nos testes, particularmente o teste de Abu Dhabi no final de 2021, é que existem diferenças subtis. Vai mudar o que queremos fazer com a afinação, mas é um passo na direção certa, pois penso que o pneu vai ajudar a melhorar a corrida, não vai sobreaquecer tanto e será mais fácil de gerir”, observou Mike Elliott.