Fórmula 1, Mika Salo: “Nikita está agora quase a igualar Mick” | AutoSport

Mika Salo, antigo piloto de Fórmula 1, no início da época tinha dito que Nikita Mazepin não tinha lugar na competição, mas por estes dias deu a volta à questão e, respondendo a perguntas de um órgão de comunicação russo, afirmou que Mazepin melhorou muito e que está quase a igualar o seu colega de equipa, Mick Schumacher.

“Não sabíamos então que o carro deles era tão mau. É um carro terrível. Nikita aprendeu muito desde então e agora está a conduzir muito bem. Tudo é muito melhor do que era na primeira corrida”, disse Salo ao website russo, Championat.com.

Sobre os recentes episódios entre os dois pilotos da Haas em pista, Salo explicou que não é normal, mas que com um carro tão lento os pilotos apenas podem desafiar o seu companheiro de equipa. “Isso não é normal, mas quando o carro não é muito bom, o único com quem se pode lutar é com o companheiro de equipa. Eles estão quase três segundos mais lentos do que todos os outros. Portanto, é bastante lógico que estejam quase sempre um ao lado do outro na pista.Nikita está agora quase a igualar o Mick em velocidade. É por isso que se estão constantemente a encontrar-se um ao outro”.