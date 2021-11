Fórmula 1: Mika Hakkinen dá vantagem a Lewis Hamilton | AutoSport

Mika Hakkinen acredita que Lewis Hamilton tem mais possibilidades de vencer o oitavo título mundial, que Max Verstappen para conquistar o seu primeiro, mesmo estando na frente do campeonato quando faltam apenas duas provas para o final da época.

“Se a Fórmula 1 fosse uma partida de ténis eu diria que ‘advantage Hamilton’ após as suas vitórias dominantes no Brasil e no Qatar”, escreveu Hakkinen na coluna de opinião na Unibet. “Embora Max Verstappen lidere o campeonato mundial por oito pontos, a Mercedes respondeu dando a Lewis Hamilton um carro com o qual ele pode realmente lutar para defender o seu título”. Hakkinen explicou ainda que Jidá deverá favorecer Hamilton, que pode até chegar a Abu Dhabi em igualdade pontual com Verstappen. “Com Max apenas oito pontos à frente de Lewis, e Mercedes cinco pontos à frente da Red Bull no campeonato de construtores, ambos os campeonatos podem oscilar em qualquer direção. Max pode até ganhar o campeonato em Jidá, se Lewis tiver um mau resultado. Mas num circuito que parece favorecer os carros com boa velocidade em reta e a Mercedes a planear usar o ‘motor do Brasil’ no carro de Lewis, o campeão em título não procurará nada menos do que uma vitória. Se Lewis ganhar novamente na Arábia Saudita e definir a volta mais rápida, com Max a terminar em 2º lugar – uma forte possibilidade – os dois pilotos iriam à última volta do Campeonato do Mundo em igualdade pontual. Seria um fim extraordinário para o que tem sido uma temporada surpreendentemente à justa”.