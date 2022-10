Fórmula 1: Mick Schumacher tem de somar pontos para manter lugar, garantiu Gene Haas | AutoSport

Os responsáveis da Haas ainda não confirmaram a continuidade de Mick Schumacher como piloto da equipa em 2023, estando ainda em equação da contratação de outro piloto para o lugar ocupado pelo alemão. Gene Haas, proprietário da equipa de Fórmula 1, afirmou à Associated Press que já tiveram discussões com outros pilotos, mas estão a dar tempo a Schumacher para provar que merece continuar na equipa, precisando de somar mais pontos. “O futuro de Mick vai ser decidido por Mick”, afirmou Haas.

Gene Haas esclareceu que a sua estrutura quer dar tempo a Mick Schumacher “para somar alguns pontos”. O proprietário da equipa norte-americana, acrescentou que se o piloto “quiser ficar connosco, tem de nos mostrar que pode somar mais alguns pontos. É por isso que estamos à espera”.

Haas chamou a atenção para a despesa que o piloto alemão somou em quase duas épocas com a equipa. “Penso que o Mick tem muito potencial, mas custa uma fortuna e destruiu muitos carros que nos custaram muito dinheiro que nós simplesmente não temos”.

Gene Haas foi perentório: “Se ganhar a próxima, está dentro. Algures no meio, há uma zona cinzenta”.