Fórmula 1: Mick Schumacher será piloto de reserva Ferrari | AutoSport

Depois de Antonio Giovinazzi ter perdido o lugar na Alfa Romeo, a Ferrari decidiu colocar o italiano como piloto reserva da equipa ao mesmo tempo que será piloto da Dragon/Penske Autosport na Fórmula E. Para fazer face a alguns conflitos entre eventos do campeonato de monolugares elétricos e da Fórmula 1, a Ferrari decidiu-se por ter Mick Schumacher como segundo piloto de reserva, dividindo essa função com a de piloto na Haas.

“Antonio Giovinazzi não irá pilotar na Fórmula 1 no próximo ano, mas continuará a ser o nosso piloto de reserva para 2022”, explicou Mattia Binotto. “Será o nosso piloto de reserva para 12 corridas, é isso que será compatível com o seu calendário de Fórmula E, no qual decidiu avançar e no qual estamos muito felizes porque isso irá, de alguma forma, mantê-lo preparado. Para as restantes corridas, 11 eventos, em que ele não estará presente Mick Schumacher será um piloto reserva para a Ferrari, o que eu penso novamente que é óptimo porque será a sua segunda temporada no próximo ano, ele é um piloto da Ferrari vindo da academia de pilotos. Estou muito feliz por poder fazer parte da equipa como piloto de reserva sempre que isso for necessário – espero que não”.

A pandemia trouxe muita incerteza e uma maior probabilidade dos pilotos de reserva serem precisos, como por exemplo aconteceu com Nico Hulkenberg (Racing Point, 2020) e George Russell (Mercedes, 2020). Se a Ferrari precisar de recorrer aos serviços de Schumacher, a Haas tem Pietro Fittipaldi como piloto de reserva, que já substituiu Romain Grosjean em 2020. Mattia Binotto terminou a dizer que Mick Schumacher “em 2021 foi seguido por engenheiros da Ferrari dedicados ao programa da Ferrari Driver Academy para o apoiar no seu desenvolvimento e que continuará no próximo ano. O nosso simulador estará disponível para ele aqui em Maranello, mas temos um programa completo porque, sendo ainda parte da academia, faz parte dos nossos objetivos tentar continuamente desenvolvê-los como pilotos, porque mais uma vez, os objetivos finais, um dia, é que eles provem ser capazes de ser um piloto da Ferrari”.