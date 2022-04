Fórmula 1: Mick Schumacher orgulhoso pelo salto competitivo da Haas | AutoSport

Depois de alguns anos no fundo da tabela de classificação, a Haas conseguiu pontuar nas duas primeiras corridas do calendário da Fórmula 1 de 2022. Com a vinda de Kevin Magnussen e um monolugar bem mais competitivo do que no ano passado, a equipa norte-americana conseguiu, nesta fase inicial da temporada, lutar por posições no chamado segundo pelotão.

Mick Schumacher, que ficou de fora no último Grande Prémio depois do acidente sofrido na sessão de qualificação, está orgulhoso pelo salto competitivo dado pela equipa e acredita num bom ano para a estrutura.

“O carro é muito melhor do que o do ano passado, é muito mais competitivo, obviamente”, disse Schumacher. “Tínhamos um carro nos cinco primeiros [no Bahrein], o que é espantoso para a equipa. Por isso, estou muito, muito orgulhoso disso. E mostra o potencial do carro. Penso que temos uma boa temporada pela frente”.

O próximo desafio do pelotão da F1 é na Austrália, um regresso ao Albert Park depois de dois anos de ausência forçada devido à Covid-19. Será a primeira corrida de Schumacherna pista australiana.

“Será a primeira vez que irei correr em Melbourne, e na Austrália em geral, por isso estou bastante entusiasmado. Estou ansioso por conhecer a pista e por conhecer também a cidade. Já lá estive com o meu pai e vi-o correr em Melbourne, foi muito fixe, e estou entusiasmado por conduzir eu próprio lá e ter as minhas próprias experiências na Fórmula 1 na Austrália”.