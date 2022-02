Fórmula 1, Mick Schumacher: “estamos na direção certa” | AutoSport

A Haas foi das equipas que menos tempo esteve em pista durante os 3 dias de testes em Barcelona. Apenas no segundo dia a equipa conseguiu um avanço nos trabalhos, no entanto deixou o circuito catalão apenas com 160 voltas dadas e com muito trabalho para fazer na preparação dos próximos dias de testes no Bahrein.

Mesmo assim, Mick Schumacher está confiante que o VF-22 está no bom caminho. “Penso que estamos a ir na direção certa. Temos as ferramentas, penso eu, a postos para dar um passo em frente”, explicou o piloto alemão ainda em Barcelona. “Esperamos ser capazes de lutar um pouco este ano, o que será ótimo”.

Schumacher continua a apoiar a decisão da equipa no ano passado, que pouco investiu na época de estreia do piloto na Fórmula 1. “A direção que escolhemos no ano passado, penso que foi a correta e penso que fizemos a maior parte do trabalho, agora trata-se apenas de juntar tudo, e ter tudo pronto para a primeira corrida”.