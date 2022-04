Fórmula 1: Mick Schumacher espera reviravolta para poder chegar aos pontos | AutoSport

Mick Schumacher é um dos 3 pilotos do pelotão de 2022 (contamos com Nico Hülkenberg que substituiu Sebastian Vettel nas duas primeiras corridas do ano) que ainda não pontuou. Tendo em conta que ainda se realizaram 4 provas, não seria muito preocupante um piloto da Haas não ter ainda pontuado, no entanto o companheiro de equipa de Schumacher, Kevin Magnussen é a razão pela qual a equipa está atualmente no 8º lugar do campeonato de construtores, atrás da AlphaTauri.

Esta diferença entre os dois pilotos da mesma equipa afecta Schumacher, isso parece lógico, mas de acordo com o piloto, não se sente frustrado.

“Não é um aumento da frustração, é apenas uma questão de ser irritante, porque quero chegar aos pontos. Gosto de corridas e certamente gosto de discutir lugares nos pontos e com os melhores. Penso que hoje [no domingo em Imola] tivemos o carro para o fazer, mas, infelizmente, não cheguei lá”, admitiu Schumacher.

Mick Schumacher está à espera do ponto de viragem deste campeonato, o que aconteceu nas fórmulas juniores por onde passou em épocas parecidas com esta. “Eu já tive este em campeonatos no passado, onde as primeiras corridas não correram como planeado. Depois que tive um grande fim de semana, as coisas começaram a vir como uma avalanche, por isso estou apenas à espera desse momento”, concluiu o piloto alemão.