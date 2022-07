Fórmula 1: Mick Schumacher espera que Haas esteja forte na Hungria | AutoSport

Apesar de cumprir o derradeiro GP antes da pausa de verão sem o pacote de atualizações da equipa no seu carro, Mick Schumacher espera um bom resultado para a Haas na Hungria.

“No ano passado fomos fortes até certo ponto e sinto-me confortável [na Hungria]. É sempre bom e quente e acho que vai beneficiar nosso carro”, disse Schumacher ainda em França.

A Haas ocupa atualmente o sétimo lugar na classificação do campeonato do mundo de construtores de Fórmula 1, melhor posição do que em 2021, mas Schumacher ainda não está totalmente satisfeito. “Acho que após a primeira corrida esperávamos estar muito melhor classificados do que estamos de momento”, salientou o piloto. “Mas estamos a recuperar o atraso e penso que um final de temporada forte é tão vantajoso como um início forte. Infelizmente perdemos o início, mas agora podemos vingar-nos e terminar bem a temporada”.

Recordamos que Kevin Magnussen será o único piloto da equipa com os novos componentes montados no seu VF-22 em Budapeste, com os dados recolhidos e analisados durante a pausa de verão, esperando Günther Steiner ter mais peças prontas para o segundo carro a tempo do GP da Bélgica de 26 a 28 de agosto.