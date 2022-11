Fórmula 1: Mick Schumacher descarta DTM como opção para 2023 | AutoSport

Mick Schumacher descartou o DTM como opção de carreira em 2023, apesar de, para já, ainda não ser oficial nenhum acordo com equipas da grelha da Fórmula 1. O ainda piloto da Haas afirmou existirem outras opções e muitas conversas com equipas do paddock.

O piloto de Williams Alex Albon, que foi o piloto reserva da Red Bull em 2021, competiu num Ferrari apoiada pela Red Bull no DTM quando ficou sem lugar na Fórmula 1, mas isto não é um exemplo que Schumacher queira imitar.

“Não, apenas não”, disse Schumacher em declarações à imprensa no Grande Prémio de Abu Dhabi quando questionado se poderia haver uma mudança para o campeonato do seu país. “Não quero fazê-lo neste momento. Quero ficar neste paddock. O que quer que venha a acontecer, terei obviamente de analisar, mas, neste momento, o DTM já não é o mesmo que era no passado. Neste momento, não é uma opção”.

Quanto aos seus planos para 2023, o piloto alemão disse que há opções em cima da mesa na F1. “Houve várias conversas”, disse Schumacher. “Tenho estado em contacto com equipas diferentes e só agora é que estou a elaborar quais as opções que tenho para escolher a certa para mim”.

Alguns rumores dão conta da possibilidade de Mick Schumacher rumar à Mercedes como piloto de reserva e desenvolvimento, um lugar até agora ocupado por Nyck de Vries, podendo ainda ser o “plano B” que Jost Capito diz ter desenhado para o caso de Logan Sargeant não conseguir a Superlicença e não poder ocupar o lugar de piloto principal da Williams em 2023.