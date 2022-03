Fórmula 1: Mick Schumacher admite que regresso de Kevin Magnussen cria “pressão” | AutoSport

Günther Steiner já tinha explicado que o regresso de Kevin Magnussen à Haas podia beneficiar Mick Schumacher, o seu novo companheiro de equipa. O piloto alemão pode aprender com um piloto mais experiente e para além disso, a concorrência entre os dois pilotos pode puxar a equipa para melhores resultados.

Schumacher partilha da opinião do seu chefe de equipa: “Penso que posso beneficiar da sua experiência, e também penso que ele é uma boa referência”, explicou Schumacher. “Agora tenho a oportunidade de me ‘medir’ e estou mais pressionado.Tenho de cumprir sob pressão”.

O piloto alemão, que iniciou a sua segunda época na Fórmula 1 com a Haas, afirmou ainda que o regresso de Magnussen tem sido, para já, muito positivo para a equipa. “É definitivamente benéfico para mim e para a equipa. Fez parte da equipa quatro anos, depois teve obviamente, uma pausa de um ano. Toda a gente gosta dele na equipa. Penso que as emoções e o sentimento na equipa são realmente bons. E sim, ele é uma boa referência, por isso tem sido positivo para já”.