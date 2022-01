Fórmula 1: Michael Masi pode ser substituído, admite Peter Bayer | AutoSport

Ainda hoje de manhã demos conta da possibilidade de Michael Masi ser substituído, juntamente com outras medidas que permitirão a tomada de decisão do diretor de corrida da Fórmula 1 com menos pressão das equipas. Agora, pela primeira vez, um dirigente da FIA admite que Masi pode ser substituído.

“Ele fez um excelente trabalho”, disse Bayer ao jornalista Gerhard Kuntschik. “Dissemos-lhe isso, mas também que há a possibilidade de haver um novo diretor de corrida. Só posso fazer sugestões ao Conselho Mundial, e eles irão definitivamente incluí-lo”.

Bayer afirmou que explicou a Masi que a federação o iria apoiar, mas que seria preciso averiguar em detalhe as suas decisões. “Assegurei a Michael o apoio da federação nas nossas discussões e avisei-o – queremos continuar a trabalhar com ele, mas também precisa de compreender de que temos de lidar com a questão”.

Bayer ainda abordou as questões específicas de Abu Dhabi com o jornalista, que continuam a ser investigadas pela FIA. “Precisamos de recuperar o nosso atraso na organização. Masi tinha várias opções naqueles segundos em que tinha de decidir, todas de acordo com os regulamentos. Ele poderia ter terminado a corrida sob o Safety Car ou abortado, mas o acidente de Nicholas Latifi não o teria justificado. Ou poderia ter feito o que fez”.

O inquérito da FIA sobre os acontecimentos em Abu Dhabi ainda decorre, por isso as palavras de Peter Bayer, que em dezembro passou a dirigir o departamento de monolugares da federação, podem ser recebidas com alguma surpresa. Normalmente, esperaria a conclusão do inquérito para falar sobre o tema.

A FIA entretanto agendou uma reunião extraordinária do Conselho Mundial, mas segundo as explicações dadas, não cobrirá nenhuma matéria sobre a Fórmula 1.

Até ao início da época, FIA, equipas e os detentores dos direitos da Fórmula 1, terão de reunir e encontrar uma solução sobre a questão das corridas sprint e o valor acrescido ao limite orçamental, para além desta questão do inquérito sobre Abu Dhabi.