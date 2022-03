Fórmula 1: Michael Masi “agradeceu” mensagem de apoio de Max Verstappen | AutoSport

Michael Masi acabou por ser afastado da direção de prova após toda a controvérsia de Abu Dhabi. O australiano recebeu algumas demonstrações públicas de apoio e uma delas foi de Max Verstappen. O piloto campeão do mundo de Fórmula 1 admitiu ter enviados algumas mensagens de apoio a Masi após todos os acontecimentos entre o final da temporada passada e a decisão final da FIA em afastá-lo da direção de corrida.

“Ele agradeceu a minha mensagem. Recebeu mais algumas”, disse Verstappen à publicação britânica The Daily Mail. “Estava tudo muito fresco para ele. Tive os meus momentos com os comissários, mas no final do dia, é preciso ter respeito uns pelos outros. Nem sempre é preciso estar de acordo. O objectivo é tornar a corrida melhor, mais excitante mas também justa”.

O piloto neerlandês já tinha deixado claro anteriormente que Masi não foi tratado da forma correta e que a sua destituição não fazia sentido. “Penso que Michael é um homem muito capaz e que com o apoio certo ele poderia fazer o trabalho. O Whiting também teve apoio e penso que é uma decisão errada substituí-lo”.

Helmut Marko e Christian Horner também são da mesma opinião do seu piloto e o chefe de equipa adiantou ainda que existiu muita pressão para que Masi fosse substituído.