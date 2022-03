Fórmula 1: Michael Andretti surpreso com o ceticismo de chefes de equipa | AutoSport

Michael Andretti candidatou-se na FIA a criar uma nova equipa de Fórmula 1 em 2024, depois de no ano passado a Andretti Autosport ter tentado comprar 80% da Sauber Motorsport.

No entanto, o interesse de Andretti não foi recebido com muito entusiasmo por alguns responsáveis das atuais 10 equipas de Fórmula 1, como por exemplo Toto Wolff que considerou que a F1 tem equipas suficientes e que mais que 10 equipas na disciplina “apenas dilui o retorno”. O responsável da Mercedes adiantou ainda que “ ainda nenhum candidato credível bateu à porta”.

Michael Andretti, por sua vez, salientou que “espero que as pessoas entendam que não queremos diluir nada. É o que diz Toto – diluímos. Não, não é o que queremos. Antes de mais, vamos pagar 200 milhões de dólares [valor da taxa de inscrição para novas equipas e que será distribuído pelas equipas já existentes] e, depois achamos que só aqui nos EUA, com uma equipa americana e um piloto americano, juntamos mais de 100 milhões de dólares”.

O antigo piloto admitiu ainda ter ficado surpreendido com a reação negativa aos seus planos de entrar na competição. “Estou realmente surpreendido. Pensei que entrar seria uma brincadeira de criança, mas obviamente nada na Fórmula 1 é assim”.

Sobre o falhanço nas negociações com a Sauber e as exigências financeiras de última hora por parte de Finn Rausing, dono da Sauber, em 2021, Andretti diz que foi uma perda de tempo.

“Estávamos prontos. Estava tudo fechado. Tínhamos agendado um dia para as assinaturas e dois dias antes disso, mudaram os termos. Basicamente, queriam ainda ficar com o controlo da equipa. Eu disse: ‘Não, não podem ficar com o controlo’”, revelou Andretti, citado pelo Motorsport-Total.com. “Foi horrível. Perdemos muito tempo”.