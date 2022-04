Fórmula 1: Michael Andretti continua otimista apesar do silêncio da FIA | AutoSport

Michael Andretti continua a preparar a entrada da Andretti Autosports na Fórmula 1, apesar de não ter ainda obtido nenhuma reação da Federação Internacional do Automóvel (FIA) quanto ao pedido de entrada no mundial da disciplina.

Em declarações à publicação RACER, Andretti explicou que esperava ter sido contactado pela FIA, mas espera uma resposta em breve.

“Já esperávamos saber, e infelizmente, não sabemos, no entanto esperamos que seja em breve. Enquanto esperamos, estamos a fazer muito trabalho de bastidores, estamos a preparar-nos para isso, porque temos de começar”.

Para já, é conhecido o acordo entre Andretti e a Renault para o fornecimento de unidades motrizes para os monolugares da futura equipa. “Estamos a fazer coisas, na esperança de conseguirmos uma oportunidade. Temos de começar a fazer alguns movimentos e esperar e rezar para que a FIA nos permita ter uma oportunidade de lá entrar”, explicou Andretti à mesma fonte.