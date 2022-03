Fórmula 1: mês de março muito agitado, 2 GP, testes e o…Drive to Survive da Netflix | AutoSport

O mês de março vai ficar marcado por muita Fórmula 1, os testes do Bahrein a 10 de março, o GP do Bahrein a 20 de março, o GP da Arábia Saudita a 27 de março mas dia 11, os adeptos da F1 têm para ver a 4ª temporada do Drive to Survive, o documentário da Netflix sobre F1.

Já é conhecido algum do alinhamento da série, que nos leva aos bastidores da F1, volta a ter 10 episódios, conta com todas as equipas, mas curiosamente Max Verstappen, o Campeão do Mundo em título, já disse que não vai marcar presença, porque “eles inventaram algumas rivalidades que não existem e por isso decidi não fazer parte”.

O campeão a ficar de fora, é um sério anti-clímax para a série. Quem o ‘substitui’ é Christian Horner.

O 1º episódio começa com a luta Verstappen/Hamilton, o segundo com Daniel Ricciardo/Lando Norris, o terceiro, a série de vitórias de Max Verstappen até aos primeiros incidentes, no 4º episódio a Haas e o seus dois rookies, Nikita Mazepin e Mick Schumacher, o triunfo da McLaren na ‘casa ‘da Ferrari, o sexto episódio é dedicado à Williams, depois há um episódio dedicado a Yuki Tsunoda e Esteban Ocon, no oitavo, não é Kevin costner, mas temos Danças com Wolff. Dos últimos dois episódios ainda nada se sabe.