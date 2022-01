Fórmula 1: Mercedes W13 também reprovou no teste de colisão da FIA | AutoSport

O monolugar da Mercedes para 2022, o W13, pode ter reprovado no teste de colisão da FIA e com isso a equipa pode ter que recorrer a um novo plano para o carro. À semelhança do que terá acontecido com a Red Bull, também o carro da Mercedes ainda não foi homologado pela FIA, depois de ter não ter passado no teste de colisão lateral, noticia a edição italiana do Motorsport.com.

Segundo a mesma fonte, a equipa trabalha num novo plano que estava já em preparação para o caso do carro não passar nos testes, depois de terem optado por uma abordagem mais extrema para as laterais do W13.

A Mercedes agendou já o evento de lançamento do W13 para 18 de fevereiro.