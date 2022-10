Fórmula 1: Mercedes vai decidir se modifica ou mantém a asa dianteira considera ilegal | AutoSport

A nova asa dianteira apresentada pela Mercedes no Grande Prémio dos EUA foi considerada contra o regulamento técnico pela FIA, apesar da equipa ter recebido a pré-aprovação da entidade federativa. A equipa apenas enviou um exemplar deste novo componente para Austin e a ideia era colocar num carro em pista apenas na próxima semana, no GP do México. Agora, os responsáveis da equipa germânica vão considerar se vale a pena recorrer da decisão dos delegados técnicos da FIA ou modificar a peça.

Mike Elliot, diretor técnico da Mercedes, considera que podem existir argumentos que possam apoiar um recurso da decisão da FIA, no entanto “provavelmente não vale a pena” tomar esse caminho. O engenheiro da equipa explicou ainda que a equipa ainda tem de decidir se mantém a peça tal como está e arriscar a penalização ou fazer alterações para o México.

“Vamos decidir o que vamos fazer esta semana. Ainda não decidimos. Pessoalmente, penso que poderíamos discutir a decisão, mas a questão é se queremos ou não? Penso que o ganho com esta peça é tão pequeno, será que vale a pena o risco ser novamente considerada ilegal pelos comissários?”.

Fazendo parte de um pacote maior de desenvolvimento, Elliott explicou que a asa dianteira não terá muita influência no valor que pode acrescentar à competitividade do monolugar com as restante peças atualizadas, como o fundo e a asa traseira. Elementos que estão montados no W13 esta semana.