Fórmula 1: Mercedes vai aproveitar pausa de inverno para negociar com Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton afirmou recentemente que queria renovar contrato com a Mercedes, depois de durante algum tempo terem existido dúvidas sobre a continuidade do piloto britânico na Fórmula 1. Hamilton tem contrato até ao final da próxima época, mas em declarações recentes deixou claro que em breve voltaria a renovar com a Mercedes, enquanto o responsável pela equipa, Toto Wolff ter garantido que não estava à procura de nenhum piloto para o lugar do heptacampeão do mundo da disciplina, explicando que o sossego da pausa de inverno vai ser aproveitada para começar a discutir com o piloto o novo contrato.

“Ainda não começámos as conversações”, explicou Wolff. “Queremos terminar a época e depois encontrar algum tempo calmo durante o inverno, como fizemos da última vez, que literalmente começou nas férias de inverno e durou mais de dois meses. Ainda não o fizemos, mas agora ele é muito mais do que um piloto para nós. Embora não estejamos a falar de um fim de carreira, é também importante falar do seu papel como embaixador da Mercedes e dos muitos patrocinadores que temos, e da implicação que pode ter no nosso público”.

Desde a primeira época na Fórmula 1 que o piloto só competiu com unidades motrizes da Mercedes, construindo uma relação que Hamilton considera muito importante manter. “O meu objectivo é continuar com a Mercedes. Estou com a Mercedes desde os meus 13 anos. E são a minha família: A Mercedes-Benz é a minha família”, afirmou, acrescentando que acredita na “marca, acredito nas pessoas da organização e quero ser o melhor colega que posso ser para elas, porque penso que podemos tornar a marca ainda melhor, mais acessível, ainda mais forte do que é. E penso que posso ser uma parte integrante disso”.

Lewis Hamilton vai terminar em 2022 a décima sexta época na Fórmula 1, tendo conquistado sete campeonato do mundo de pilotos, 103 vitórias em corridas, o mesmo número de pole positions, 190 pódios e 61 voltas mais rápidas até agora.