Fórmula 1: Mercedes sem receio por Nyck de Vries ter acesso aos seus desenvolvimentos | AutoSport

Nyck de Vries tem lugar reservado na Fórmula 1 em 2023 na AlphaTauri ao lado de Yuki Tsunoda, mas antes desta época terminar tem de cumprir o contrato com a Mercedes como piloto de reserva e desenvolvimento. Confirmado em pista está mais um treino livre com a equipa de Brackley, mas o piloto neerlandês terá testado algumas soluções da Mercedes que podem ser usadas no próximo monolugar que está a ser desenvolvido neste momento e com o qual os ‘Flechas de Prata’ esperam poder lutar pelos títulos.

Mike Elliott afirmou que a Mercedes não está preocupada com o facto do piloto poder acesso aos últimos desenvolvimentos da equipa antes de começar o seu trabalho na AlphaTauri.

“Penso que merece esta oportunidade, penso que demonstrou ser um excelente piloto”, explicou o homem da Mercedes. “Tê-lo na garagem tem sido brilhante, é um tipo muito simpático, muito envolvido e compreende o carro. E por isso temos fé que o podemos colocar no carro, podemos fazer testes com ele, e podemos confiar que ele não está a olhar para as coisas que não queremos que ele olhe, e penso que ele fará um bom trabalho”.

Para além de terem confiança na ética de trabalho de de Vries, Mike Elliott realçou que o piloto neerlandês tem vindo a fazer muito trabalho de simulador e que no estado em que todas as equipas estão com os novos carros, o nível de conhecimento é tão rápido que o “que ele fez há um ano atrás provavelmente não lhe será particularmente útil”. O engenheiro da Mercedes salientou que o mais importante que Nyck de Vries poderá aprender “é a forma como trabalhamos juntos, os nossos processos e os nossos sistemas”.