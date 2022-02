Fórmula 1: Mercedes regressa ao prateado com o novo W13 | AutoSport

O novo carro da Mercedes para a época de 2022 da Fórmula 1 foi revelado num evento transmitido a partir de Silverstone, com a presença de Toto Wolff, Lewis Hamilton e George Russell. Com o W13 prateado a equipa regressou à cor com que é conhecida no desporto.

A Mercedes revelou bastantes pormenores do W13. Pode-se ver que optaram por trabalhar as margens do fundo do carro com pequenas “ondas” para direcionarem o ar para os locais desejados; um longo e baixo nariz e sidepods estreitos, entre outras soluções.

A Mercedes terá uma primeira oportunidade de colocar o W13 em pista no shakedown em Silverstone hoje, que está limitado a 100 quilómetros.

(em atualização)