Fórmula 1: Mercedes, Red Bull e Ferrari são as equipas com vantagem segundo Franz Tost | AutoSport

Após os primeiros três dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, e ainda que fosse prematuro tirar ilações sobre o desempenho de cada uma das equipas, o que pareceu foi que a Mercedes e Red Bull continuavam a ser as equipas com melhor performance e a Ferrari tinha encurtado a diferença para essas equipas.

No Bahrein, e apenas com um dia de teste completado, Franz Tost tem também essa opinião. O chefe de equipa da AlphaTauri em declarações durante a transmissão do teste, explicou que pelo que se passou durante o dia de ontem, as equipas que lideram o pelotão são Mercedes, Red Bull e Ferrari, com a McLaren a aproximar-se, mas que no meio do pelotão, onde se insere a sua equipa, as diferenças são muito pequenas.

Questionado ainda sobre o design de Mercedes e Williams, do conceito “Sidepod 0”, Tost deixou vincado que a sua equipa não estuda essa solução, mas que existem atualizações a serem testadas em CFD para o AT03, que podem ser montadas no carro após as primeiras corridas do ano.