Fórmula 1: Mercedes quer mudanças de fundo no sistema de tomada de decisões | AutoSport

Depois de três dias em silêncio total, Toto Wolff concedeu uma entrevista à publicação The Race, onde não disse explicitamente que a sua equipa queria a substituição do diretor de corrida Michael Masi, mas explicou que pretende que a FIA altere radicalmente o sistema de tomada de decisão na Fórmula 1.

“Não estou interessado em ter uma conversa com Michael Masi”, afirmou Toto Wolff. “As decisões que foram tomadas nos últimos quatro minutos da corrida roubaram a Lewis Hamilton um merecido campeonato do mundo. A sua condução, particularmente nas últimas quatro corridas, foi impecável, e teve uma vantagem decisiva no domingo em Abu Dhabi desde o início da corrida. Ganhou na largada e nunca mais cedeu a liderança. E roubar-lhe na última volta da corrida é inaceitável. De um ponto de vista pessoal, de um ponto de vista profissional, não posso…os meus valores, o meu sentido de integridade, simplesmente não é compatível com as decisões que foram tomadas no domingo. E cabe à FIA decidir como é que estas decisões podem ser evitadas”.

Ainda na comunicação de quinta-feira, a Mercedes responsabilizou a FIA nesse processo e a implementação de mudanças é a principal prioridade da equipa. “Não é apenas uma decisão de mudar o diretor de corrida, todo o sistema de tomada de decisão precisa de ser melhorado. O diretor de prova está certamente sob grande pressão. Parte disso deve-se às nossas próprias falhas. Com uma tomada de decisão mais consistente, poderíamos ter evitado muitas das controvérsias ao longo do ano.”E para o responsável da Mercedes, o problema não passou apenas pelo último GP do ano. “É um problema mais vasto porque se olharmos para a maioria das controvérsias deste ano, tratam-se de decisões desportivas na pista, inconsistência na execução dos regulamentos na pista”.