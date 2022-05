Fórmula 1: Mercedes procura soluções por método de “tentativa e erro” | AutoSport

A Mercedes procura soluções para os problemas que o W13 apresenta neste início de época. Toto Wolff afirmou recentemente ao jornal austríaco Österreich que a equipa precisa de compreender e resolver todas as questões com este carro, já que “precisaremos de tudo o que estamos a aprender agora para o próximo ano. Quanto mais cedo sairmos disto, melhor”.

Em relação ao “porpoising” (efeito oscilatório) que afeta de forma muito séria os carros de Lewis Hamilton e George Russell, não permitindo aos pilotos retirarem o potencial do W13, Wolff deixou claro que não se trata apenas de resolver esse problema a curto prazo, precisando a equipa de testar em pista todas as potenciais soluções.

“Penso que estamos a tentar encontrar uma solução que não só conserte a oscilação”, disse Wolff num evento da Mercedes. “Podemos reparar o fundo e torná-lo mais rígido, mas perdemos downforce e pelo menos tornar o carro mais estável, mas não é nessa direção que tomamos. Infelizmente, sem qualquer teste, cada fim de semana de corrida é um pouco uma experiência ao vivo. Não se pode replicar a oscilação que vemos na pista no túnel de vento. E por isso, é como nos velhos tempos, é um pouco de tentativa e erro e perceber o que é que realmente acontece. Portanto, estamos a olhar para algumas direções onde acreditamos que poderiam ajudar-nos a resolver o problema a longo prazo, sem perder downforce, apenas aumentar a altura ao solo ou remendar o fundo”.

Assim sendo, a equipa não vai encontrar a solução de um dia para o outro e voltar à luta pelas vitórias em breve, admitiu o responsável da Mercedes. “Haverá algumas atualizações no carro este fim de semana, por onde pensamos que podemos ir, mas o desempenho do carro, não o vamos desbloquear de um fim de semana para o outro”.