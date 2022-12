Fórmula 1: Mercedes pretende “manter o ceticismo” antes da época começar | AutoSport

Depois de uma época complicada, os responsáveis da Mercedes pretendem manter-se concentrados em solucionar de vez as questões do monolugar, que tiveram origem no conceito do W13 apresentado no ano de estreia do novo regulamento técnico. Segundo Mike Elliott, diretor técnico em Brackley, não antecipam que seja em 2023 que a Mercedes volte a liderar o pelotão das 10 equipas de Fórmula 1, preferindo manter-se honesto quanto à realidade dos desafios que são necessários ultrapassar.

“O interessante será como ultrapassamos as dificuldades e penso que temos de manter o ceticismo e ser honestos connosco mesmos e dizer que estávamos atrasados no final da temporada”, disse Elliott. “Embora pense que progredimos ao longo do ano e esteja satisfeito com a mentalidade que vi, estou muito satisfeito com a atitude, empenhando todos os esforços para avançarmos, só veremos o resultado disso no próximo ano”.

Sobre a próxima época, o responsável máximo da equipa na Fórmula 1, Toto Wolff insistiu que “o planeamento não é a curto prazo, não é para uma corrida, mesmo uma época ou duas ou cinco”, tentando retirar peso sobre a sua estrutura, que terminou 2022 como a terceira classificada entre os construtores depois de dominar a competição entre 2014 e 2021. Woff salientou ainda que “o que quer que aconteça no início da próxima temporada, vai alicerçar o sucesso desta equipa. Estamos a tentar ser tão transparentes quanto possível”.