Fórmula 1: Mercedes paga mais de 4 milhões de EUR de inscrição em 2022 | AutoSport

Se em 2021 o custo de inscrição das equipas para a temporada de Fórmula 1 foi mais baixa que no ano anterior – o calendário reduzido devido à pandemia implicou menos pontos conquistados o que significou que, com a taxa de entrada baseada nos pontos conquistados, os custos de quase todas as equipas desceram – o mesmo não se pode dizer dos valores a pagar para se inscreverem na próxima temporada.

Os valores a pagar em 2022 foram revelados na mais recente versão do regulamento desportivo da disciplina e têm em conta o valor de 1.4% de inflação em comparação com a época anterior. Com mais pontos conquistados pela maioria das equipas em comparação com 2021, os valores são mais elevados.

Em 2022 a equipa campeã entre os construtores paga o valor base de 509 850 EUR mais 6 117 EUR por cada ponto conquistado, enquanto as restantes equipas, o valor base de 509 850 EUR mais 5 096 EUR por cada ponto ganho.

Em 2021 a Mercedes pagou um total de 3 870 562 EUR, passando este ano a ter de pagar 4 262 657 EUR.

Custo de Inscrição em 2022: