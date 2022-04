Fórmula 1: Mercedes não vai escolher “o caminho óbvio” para resolver os seus problemas | AutoSport

Toto Wolff admitiu que a sua equipa subestimou algumas das alterações do regulamento técnico de 2022, especificamente o efeito aerodinâmico de algumas dessas mudanças, estando agora a tentar encontrar uma solução para combater os problemas nos seus carros, que continuam a sofrer bastante com o efeito oscilatório, o “porpoising”.

Por agora, na Mercedes continuam confiantes de que voltarão a ser competitivos, assim que tiverem encontrado a solução para o efeito oscilatório.

“Subestimamos o efeito aerodinâmico do fundo plano e estamos agora a tentar resolver isso sem seguir o caminho óbvio”, admitiu Wolff à publicação Krone. “A coisa mais fácil seria tornar o fundo mais rígido. No entanto, acreditamos que podemos manter o desempenho aerodinâmico sem que este se torne duro como rocha. Uma vez que as velocidades extremamente altas não podem ser testadas no simulador, isto tem de ser aprendido em pista”.

No regresso à Austrália, a Mercedes terminou o primeiro dia do GP a mais de 1 segundo da Ferrari, mas o responsável pela engenharia de pista da equipa, Andrew Shovlin, salientou que já têm algumas ideias sobre o que podem alterar para chegarem mais à frente. “Não foi um dia fácil em geral, mas estamos a habituar-nos a estes dias este ano”, disse Shovlin. “Já temos algumas ideias sobre a direção que podemos seguir com a afinação e faremos mais trabalho durante a noite em Brackley para compreender melhor essas mudanças, por isso, se cruzarmos os dedos, podemos dar um passo em frente durante a noite”.