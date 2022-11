Fórmula 1: Mercedes homenageia Niki Lauda em Brackley | AutoSport

A Mercedes anunciou um tributo diferente ao seu antigo presidente não-executivo e lenda da Fórmula 1, Niki Lauda. O tricampeão do mundo de F1 faleceu em maio de 2019, depois de ter desempenhado um último papel fundamental na consolidação da Mercedes, que proporcionou o domínio da equipa de Brackley durante anos na disciplina.

A estrada no coração do campus tecnológico da equipa em Brackley foi rebatizada em honra de Niki Lauda, passando a chamar-se ‘Lauda Drive’. Anteriormente designada ‘Reynard Park’ em honra de Adrian Reynard – o proprietário do local até ser comprado pela equipa no ano passado – o nome da estrada foi alterado após aprovação das autoridades locais e da família de Niki. A nova placa foi revelada por Toto Wolff, o CEO e chefe de equipa, na terça-feira à tarde em frente aos membros da equipa.

“É uma verdadeira honra revelar a ‘Lauda Drive’ e foi ótimo ver tantos membros da equipa reunir-se para assistir à revelação”, disse Toto Wolff acerca do momento. “Embora o nosso querido amigo e colega Niki não quisesse que fizéssemos alarido, também se sentiria orgulhoso de ter esta estrada com o seu nome. Foi um privilégio para todos nós trabalhar ao seu lado e tive a sorte de o chamar como um dos meus melhores amigos. Foi um grande contributo para o nosso sucesso, um grande parceiro de luta para mim e um forte presidente não-executivo, de quem sentimos muita falta. Gostaria que ainda estivesse aqui como meu amigo e como presidente, porque teria gostado de lhe ter feito muitas perguntas este ano. O seu legado vive em tantos formatos e formas, mas saber que tanta gente passará pela ‘Lauda Drive’ nos anos vindouros é muito especial”.