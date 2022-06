Fórmula 1: Mercedes espera voltar a ter problemas no Azerbaijão | AutoSport

A Mercedes apresentou em Barcelona um pacote de atualizações que permitiram à equipa dar um passo em frente e solucionou em grande parte o efeito oscilatório (porpoising) que afetava o W13. No entanto, tiveram problemas com as curvas lentas do Mónaco e a altura ao solo do monolugar, visto que o piso monegasco não era tão “amigável” quanto o circuito de Barcelona-Catalunha e a equipa prevê voltarem a ter problemas em Baku, para o GP do Azerbaijão.

“Baku pode apresentar alguns desafios semelhantes”, afirmou o engenheiro da Mercedes Andrew Shovlin. “Estamos a trabalhar em áreas, no entanto, para tentar melhorar a altura ao solo, tentar e ser capaz de pilotar o carro um pouco mais perto da sua janela ótima, mas estamos bem conscientes de que, para além de acrescentar desempenho de base ao carro, temos de o fazer funcionar numa variedade mais ampla de circuitos. Portanto, estas são todas as coisas com que estamos ocupados na preparação para Baku, mas também a longo prazo, porque existem outras pistas desafiantes que surgirão”.

Quer isto dizer que a Mercedes espera continuar a ter problemas noutros circuitos.