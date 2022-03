Fórmula 1: Mercedes esconde o “jogo”, acredita Lando Norris | AutoSport

Apenas com 3 dias de testes ainda é muito cedo para perceber a ordem das equipas em 2022, mas Red Bull e Mercedes parecem continuar a comandar o pelotão na nova era da Fórmula 1. Ferrari e McLaren também parecem ter encurtado a diferença para as duas equipas, com uma pequena vantagem para os italianos. Lando Norris, piloto da McLaren, afirmou que a Mercedes escondeu o seu real desempenho e acredita que se estiverem fortes no teste que se segue, no Bahrein, a primeira corrida da época de Lewis Hamilton e George Russell pode ser “incrível”.

“A Mercedes nunca parece estar tão bem nos testes, apenas na primeira corrida. Se forem bons nos testes, isso significa que provavelmente vão ser incríveis na primeira corrida! Penso que todos trabalharam nos seus próprios programas. Claro que todos tiveram diferentes cargas de combustível e modos de potência e o que quer que seja”, disse Norris.

O piloto britânico concorda que Mercedes e Red Bull estão um pouco melhor que Ferrari e McLaren, mas salienta que a sua equipa ainda tem muito trabalho pela frente para conseguir competir com as outras 3 equipas.

“Penso que nos encontramos numa posição decente. Mas a Ferrari esteve muito bem desde o primeiro dia. Sempre no topo das tabelas de tempos e o ritmo de corrida parece ser bom. Por isso, a Ferrari parece muito, muito forte. De momento, Mercedes e Red Bull diria que estão um pouco à nossa frente. Sinto que temos muito trabalho a fazer como equipa se quisermos lutar com eles [Ferrari, Mercedes e Red Bull], mas isso é o que já esperávamos”, concluiu Norris.