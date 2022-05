Fórmula 1: Teste da Mercedes antes do GP de Espanha | AutoSport

Depois da Ferrari ter organizado um dia de filmagens em Monza, também a Mercedes o fez antes do GP de Espanha, com George Russell ao volante do W13 na pista de Paul Ricard. Presumivelmente, o piloto britânico testou em pista, durante os 100km permitidos para esse dia, as atualizações que a equipa deverá apresentar durante o fim de semana em Barcelona.

Para a Mercedes, foi o segundo e, portanto, o último dia de filmagens do ano, depois de um ter sido realizado um destes dias antes do teste de pré-temporada. Oficialmente, o objetivo foi registar imagens atuais do Mercedes W13, mas possivelmente os cem quilómetros disponíveis foram utilizados para recolher dados sobre as atualizações.