Fórmula 1: Mercedes e Red Bull com upgrades, Ferrari nem por isso…

Apesar das equipas terem tido muito mais tempo para trabalhar nos upgrades que ficaram pensados após os testes de Barcelona e que já não teriam tempo de introduzir a tempo do GP da Austrália, fica por saber o que realmente vai ser montado nos carros para o GP da Áustria de F1. Espera-se que as principais equipas tenham muita coisa nova nos seus monolugares face ao que iria ser visto em Melbourne. A Mercedes já disse que tem um pacote novo para estrear, a Red bull já teve novas peças montadas no seu RB16 no dia de filmagens na passada semana em Silvertsone. Já a Ferrari irá correr o carro de Melbourne nas duas corridas na Áustria, mas depois disso irá introduzir um pacote importante de revisões para a terceira corrida do ano na Hungria.