Fórmula 1: Mercedes e Red Bull chegaram a acordo sobre Ben Hodgkinson | AutoSport

No final de abril de 2021, a Red Bull anunciou a contratação de Ben Hodgkinson para a função de diretor técnico, depois de ter trabalhado na Mercedes High Performance Powertrains (MHPP) durante 20 anos e ainda estar ligado à estrutura naquela altura. Este anúncio seguiu-se a outros nomes de vários funcionários da Mercedes que a Red Bull “roubou”, como por exemplo Steve Blewett. Na altura, ficou-se sem saber quando é que Hodgkinson poderia começar a trabalhar para os novos empregadores, sendo difícil chegar a um acordo entre as duas partes, já que a tensão entre a Mercedes e a Red Bull estava a aumentar, dentro e fora de pista.

Hoje foi anunciado, numa breve declaração, o acordo entre Mercedes e Red Bull, podendo Ben Hodgkinson começar a trabalhar para a Red Bull Powertrains em maio.

A Mercedes F1 e a Red Bull F1 chegaram hoje a um acordo relativamente à contratação de Ben Hodgkinson”, pode ler-se no comunicado. “Nos termos desse acordo, Ben, que se juntou à Mercedes em agosto de 2001, será livre de se juntar à Red Bull Powertrains a partir de 24 de maio de 2022”.

Recentemente, a Red Bull também chegou a acordo sobre o seu antigo engenheiro, Dan Fallows, com a Aston Martin.