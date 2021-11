Fórmula 1: Mercedes é capaz de lidar com o pior resultado no final do ano, diz Wolff | AutoSport

Tudo está ainda por decidir na Fórmula 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton estão em disputa pelo título de pilotos e Red Bull e Mercedes pelo de construtores. Ambas as partes podem vencer como podem perder.

Para Toto Wolff, no caso do pior cenário acontecer na sua equipa, a estrutura está pronta para lidar com essa situação e não quer colocar-se sob pressão desnecessário, afirma o responsável.

“Não há nada a perder, temos apenas que atacar”, disse Wolff aos jornalistas ainda no Qatar. “Por vezes encontro-me nessa situação de tentar apagar os fogos, mas depois somos também a equipa capaz de recuar e dizer ‘podemos lidar com o pior resultado’. Estivemos o ano inteiro com um pé atrás no Campeonato, se formos capazes de lutar em Abu Dhabi pela conquista, já é óptimo. E a equipa que vai ganhar merece a vitória, não nos queremos colocar sob pressão, isso não é necessário”.Questionado sobre se dá prioridade à conquista de algum dos títulos, o austríaco é peremptório de que são ambos uma prioridade. “Ambos são uma prioridade, não quero apagar nenhum deles. Andrew Shovlin, que é o nosso engenheiro de pistas, disse que teria sido sempre o de Construtores, mas fazer parte da história de Lewis, de potencialmente outro Campeonato de Pilotos, é realmente especial. Mas aceitaremos o que conseguirmos e estamos felizes por isso”.